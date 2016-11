Overwatch: Play of the Game-Feature wird überarbeitet, Overwatch Arcade schon bald auf dem Testserver

Auf der diesjährigen BlizzCon gab es viele Informationen zu Blizzards beliebtem Online-Shooter Overwatch. So verriet Lead Hero Designer Geoff Goodman in einem Interview, dass das Play of the Game-Feature überarbeitet und zu Play of the Game 2.0 aufgewertet wird. "Wir hatten es bereits seit einiger Zeit auf unserem Zettel. Es ist nur eine Sache der Priorisierung. Wir haben wirklich viele coole Ideen und wollen uns viel mit der Kameraführung beschäftigen. Wir haben auch Ideen für ein kooperatives Spielen, denn das was wir aktuell haben ist nicht optimal", so der Lead Hero Designer. Beim geplanten Coop-Spiel sollen beide Spieler ins Rampenlicht gerückt werden. Es gäbe dabei aber einige Sachen, die es zu beachten gilt, beispielsweise wie mit den Intros umgegangen wird oder wer am Ende die Credits bekommt.

Auch Overwatch Arcade war ein Thema auf der BlizzCon 2016. Das neue Feature findet seinen Weg auf die Testserver am 8. November 2016. Der Arcade Modus bietet regelmäßig wechselnde Spielmodi wie 1vs1- oder 3vs3-Duelle und hat besondere Regeln. Beispielsweise der 3vs3-Modus "Elimination", bei dem am Anfang der Partie drei Helden ausgewählt werden, die im Laufe des Matches nicht mehr gewechselt werden können. Das Overwatch-Team möchte die Aktivitäten im Arcade-Modus und die Popularität einzelner Events stets im Auge behalten und damit bestimmen, welche dann in Zukunft angepasst und verfügbar gemacht werden.

Auch die neue Heldin Sombra wurde vorgestellt und diese bringt das Netz aktuell zum glühen. Mehr interessante Infos, News, Screnshots und Videos zu Overwatch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von den Zukunftsplänen für Overwatch haltet, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle(n): Kotaku, Blizzardwatch