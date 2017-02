In den kommenden Stunden wird das Entwicklerteam von Blizzard ein neues Update für die öffentlichen Testserver von Overwatch veröffentlichen. Dies gab Geoff Goodman (Principal Designer bei Blizzard) im offiziellen Forum zum Shooter bekannt. Demnach stehen kleinere Veränderungen an den Tank-Helden Winston und Roadhog an, die bald von den Spielern ausprobiert werden können.

Im Detail wurde der Haken von Roadhog etwas abgeschwächt, während seine Waffe an Stärke gewinnt. Winston nimmt durch das neue Update etwas weniger Schaden durch Kopfschüsse und soll damit an andere Helden angepasst werden. Die vollständigen Patch Notes findet Ihr unterhalb der Meldung. Aktuell können auf den PTR-Servern von Overwatch zudem die umfangreicheren Veränderungen an Roboter Bastion ausprobiert werden. Details dazu findet Ihr in unserem Artikel, den wir in dieser Woche veröffentlicht haben.

Patch Notes PTR Update (10.02.2017) - Overwatch

Roadhog

Scrap Gun

Spread decreased by 20 percent

Spread decreased by 20 percent Chain Hook

Targets are now pulled to a location 3.5 meters away, up from 2 meters

Cooldown increased from 6 to 8 seconds

Winston

Critical hit volume reduced by 15 percent

