Overwatch: Oasis-Map jetzt auf den PTR-Servern verfügbar

Blizzard einen neuen Beta-Patch für Overwatch auf den öffentlichen Testservern (PTR) bereitgestellt. Definitives Highlight ist die neue Control-Karte Oasis. Schauplatz ist die futuristische Stadt gleichen Namens, gelegen in der Arabischen Wüste. Oasis wird regiert von den beinahe allwissenden "Ministern". Die vielen, von den brillanten Köpfen gehüteten Geheimnisse haben das Interesse von mächtigen Organisationen in aller Welt geweckt. Deshalb wird auch Oasis zum Multiplayer-Schlachtfeld.

Außerdem ergänzt das neue Overwatch-Update einige Komfort-Features. Die Modi Mystery Duel (1 vs 1) und Elimination (3 vs 3) können fortan auch im Custom-Menü angewählt werden. "Stay as a Team" ermöglicht es auch nach Rundenende, mit seinen Teammitgliedern zusammenzubleiben. Wie immer hat Blizzard auch weiter am Helden-Balancing gefeilt. Änderungen gibt es bei Symmetra und Zarya. Welche das sind, könnt ihr dem Changelog entnehmen, das ihr unter dem Quellenlink findet. Weitere News, Infos und natürlich den Test gibt's wie gewohnt auf der Themenseite zu Overwatch.

Quelle: Blizzard