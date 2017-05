Overwatch: Neues Artbook und Anthology-Sammlung aufgetaucht

Im NeoGAF-Forum hat der Nutzer "AlexFlame116" einen Beitrag veröffentlicht, der auf neue Produkte zu Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch hinweist. Auf Amazon sind demnach Einträge für kommende Overwatch-Bücher gefunden worden. Dabei handelt es sich unter anderem um ein Artbook mit dem Titel "The Art of Overwatch". Das Buch soll in zwei unterschiedlichen Varianten - Standard und Limited Edition - erscheinen. Die Veröffentlichung ist offenbar für den 24. Oktober 2017 geplant.





Darüber hinaus wurde eine Anthology-Sammlung von Dark Horse gesichtet, die die Hintergrundgeschichten der einzelnen Helden in den Vordergrund stellen wird. Die "Overwatch Anthology: Volume 1" wird die ersten zwölf Ausgaben der von Blizzard veröffentlichten Comics in einem Buch zusammenfassen. Laut Amazon wird die Sammlung am 10. Oktober 2017 für rund 20 US-Dollar erscheinen. Bereits in der Collector's Edition des Shooters lag ein kleineres Artbook zum Spiel bei. Laut Blizzard befinden sich im kommenden Artbook jedoch noch nie gesehene Zeichnungen. Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7