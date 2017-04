Overwatch: Neue deutsche Stimme für Pharah - ohne dass die Sprecherin davon wusste

Stimmwechsel bei Overwatch: Mit dem letzten Update für Blizzards Online-Shooter startete nicht nur das Aufstand-Event - Raketenschleuderin Pharah spricht mit anderer Stimme. Community Manager Ulvareth kündigte den Sprecherwechsel im deutschen Forum recht kurzfristig an. Die Begründung: "Leider können wir manchmal die Zusammenarbeit mit bestimmten Synchronsprechern wegen Verfügbarkeitsproblemen oder ähnlichen unvorhergesehenen Schwierigkeiten nicht fortsetzen." Es schien also, als hätte es organisatorische Probleme gegeben. Bevor wir zum "Aber" kommen, hier ein Video, das die alte und neue Stimme im Vergleich zeigt:



Nun also das "Aber": Pharahs ursprüngliche Sprecherin, Ghadah Al-Akel, wusste vom Wechsel offenbar gar nichts. Sie wurde erst durch Fans auf ihr Verschwinden aus Overwatch aufmerksam gemacht und äußerte sich im Gästebuch ihrer offiziellen Webseite. Im Statement heißt es unter anderem: "Es lag weder an der Gage, der Zusammenarbeit und auch nicht an meiner Verfügbarkeit in Bezug auf die Sprachaufnahmen! Ich wurde darüber nicht informiert und Blizzards offizielle Stellungnahme an die Fan-Community zu der Umbesetzung verwundert mich doch sehr! Ich hätte natürlich sehr gerne PHARAH weiterhin gesprochen und empfinde eine gewisse Respektlosigkeit!"

In den offiziellen deutschen Foren fordern Spieler in mehreren Threads zum einen die Rückkehr von Ghadah Al-Akel - und zum anderen ein erneutes Statement von Blizzard, das die Verwirrung aufklärt. Unsicher scheint derweil allerdings auch, ob das Statement der Schauspielerin und Synchronsprecherin wirklich von ihr stammt. Die Platzierung der Stellungnahme im Gästebuch lässt einige Spieler vermuten, dass sich da nur jemand einen Scherz erlaubte und die Stellungnahme unter Al-Akels Namen veröffentlichte. Mittlerweile ist das Statement allerdings angepinnt. Auf Nachfrage gab es von Blizzard keine neuen Informationen zum Sprecherwechsel, man verwies auf das im Forum veröffentlichte Statement.