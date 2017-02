Overwatch: Neue Methoden gegen Hacker in Südkorea

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder neue Berichte über verschiedene Bann-Wellen in Südkorea gegen Cheater in Blizzards Team-Shooter Overwatch. Um gegen das Hacker-Problem anzukämpfen, hat das Team von Blizzard Korea nun neue Richtlinien veröffentlicht. Bislang hatten Spieler in Südkorea die Möglichkeit, in Internetcafés (PC Bang) einen kostenlosen Battle.net-Account zu erstellen, mit dem sie ohne zusätzliche Kosten auf die Spiele von Blizzard zugreifen konnten. Dadurch konnten viele Hacker nach einem Bann in Overwatch einfach einen neuen Account erstellen und weiterspielen.

Blizzard Korea wird mit den neuen Richtlinien nun jedoch die Account-Erstellung in PC Bangs etwas verändern. Demnach müssen ab dem 17. Februar 2017 koreanische Battle.net-Accounts zum Einloggen verwendet werden. Hierfür werden neben mehreren persönlichen Daten - darunter die Sozialversicherungsnummer - benötigt. Wenn ein Account gebannt wird, kann in Zukunft nicht mehr flink ein weiteres Wegwerf-Konto erstellt werden. Blizzard Korea hat zudem bekannt gegeben, dass diese Methode in Zukunft auch für Diablo 3 und StarCraft 2 genutzt werden soll. Weitere Meldungen zu Overwatch findet ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku