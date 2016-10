Egal ob Overwatch oder The Witcher 3 - Cosplayer scheuen keine Kosten und Mühen, um ihre Lieblingscharaktere aus Videospielen möglichst akkurat nachzubilden. Besondere Liebe zum Detail beweist passend zum US-Fest Halloween jetzt die Overwatch-Cosplayerin Tina-Kinz. Sie hat sich Heilerin Mercy als Vorbild für ihr Halloween-Kostüm ausgesucht und bringt die sexy Hexe durch originalgetreute Accessoires zum Leben. Mehr Fotos findet ihr in unserer Bildergalerie ganz unten!

Mit viel Aufwand und Liebe zum Detail hat die Cosplayerin Tina-Kinz ihr Mercy-Kostüm für Halloween selbst angefertigt. Quelle: Tina-Kinz Dass die weiblichen Overwatch-Heldinnen zum Großteil sehr deutlich den gängigen Schönheitsidealen entsprechen und klassische, sexy Körperformen aufweisen - diesen Vorwurf musste sich Entwickler Blizzard schon mehrmals gefallen lassen. Als Reaktion darauf entwarf das Studio für seinen Multiplayer-Shooter eher realistisch geformte Charaktere wie Mei oder Zarya. Mercy dagegen, die heilende Dame mit dem Heiligenschein, fällt eindeutig in die Kategorie "superschlank und supersexy".

Aktuell läuft bei Overwatch ein spezielles Halloween-Event. Dabei kämpfen Spieler im Multiplayer-Modus Brawl gegen KI-Widersacher und verdienen sich besondere Items als Belohnung. Darunter auch die (sexy) Spezial-Skins für Mercy & Co. Kein Wunder, dass bei so viel nackter Haut (wenn auch virtuell) so manch ein Fan zu weit in seiner Bewunderung für die beliebten Overwatch-Helden geht.

Quelle: Kotaku