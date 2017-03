Das Entwicklerteam von Blizzard hat die Wünsche der Overwatch-Community nach einem Map-Editor gehört und dazu Stellung genommen. So äußerte sich Game Director Jeff Kaplan persönlich zu den zukünftigen Plänen des Shooters. Im offiziellen Forum schreibt er, dass Overwatch mit einer komplett neuen Engine entwickelt wurde. Deshalb sei ein Editor eher ein Ziel in ferner Zukunft und kein kurzfristiges Add-on für das Spiel.

"Wir sind extrem offen, was einen Release eines Map-Editors für Overwatch angeht. Wir haben es auf unserem Fahrplan und glauben stark an nutzergenerierte Inhalte. Aber es gibt viele weitere Aufgaben, die vor uns liegen und es wird eine sehr lange Reise bevor unser Editor für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird.", schreibt Jeff Kaplan im Forum. Am heutigen Dienstag wird Blizzard - nach einigen Wochen auf den öffentlichen Testservern - die neue Heldin Orisa auf den Live-Servern veröffentlichen. Dabei handelt es sich um den dritten Neuzugang seit dem Release im Mai 2016. Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Polygon