Overwatch: Map-Editor wohl nur eine Frage der Zeit

Dürfen Spieler künftig in Eigenregie neue Inhalte, also in erster Linie Maps, für Overwatch erstellen? So bald wird das zwar noch nicht der Fall sein, allerdings schließt man bei Hersteller Blizzard einen Editor für Overwatch alles andere als aus. Im offiziellen Forum zum Helden-Shooter gab Game Director Jeff Kaplan nämlich Folgendes zu Protokoll: "Wir sind absolut aufgeschlossen, was die Veröffentlichung eines Overwatch-Editors angeht." Hinzu fügte er ein "someday", also "irgendwann".

Kaplan verriet auch, weshalb es wohl noch eine ganze Weile dauern dürfte, bis Overwatch tatsächlich einen Editor erhält: "Da Overwatch mit einer brandneuen [übrigens namenlosen; Anmerkung] Game-Engine entwickelt wurde, ist das nicht gerade ein kleines Unterfangen." Die intern für Maps und Co. verwendeten Developer-Tools dürften, so steht zu vermuten, schlicht zu komplex sein, um sie für die Öffentlichkeit freizugeben. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Overwatch.