Overwatch: ​Live-Stream zum Jubiläum - Entwicklerrunden, Gewinnspiele und mehr

Overwatch feiert den ersten Geburtstag. Anlässlich der Feierlichkeiten veranstaltet Blizzard einen großen Anniversary-Event im Mehrspieler-Shooter. In einer Mitteilung schreibt der Hersteller: "Um gebührend zu feiern, was uns dieses Jahr bedeutet hat, haben wir ein paar unserer Freunde aus ganz Europa eingeladen, um mit uns einen Tag lang in den Studios von TaKeTV in Krefeld zu spielen, Spaß zu haben und Preise zu verteilen." Fans können ab 10 Uhr Uhr beim Livestream auf Twitch (deutscher Kanal, den internationalen Stream findet ihr hier) dabei sein. Der Stream soll bis ungefähr 23 Uhr laufen.

Außerdem sollten Zuschauer für einen besonderen Jubiläums-Livestream ab 20 Uhr dabei sein. Am Abend warten unter anderem eine Frage-Antwort-Runde mit dem Game Director Jeff Kaplan, Entwickler-Einblicke mit Assistant Game Director Aaron Keller und Senior Game Producer Lee Sparks, und weitere Feierlichkeiten. "Ab 20 Uhr lassen wir den Abend mit einem besonderen Jubiläums-Livestream ausklingen, gemeinsam mit unseren Entwicklern, nicht ganz ernst gemeinten Herausforderungen im Spiel und natürlich mehr Preisen", teilt Blizzard mit.

Vom 26. bis 29. Mai 2017 findet außerdem ein Gratis-Wochenende statt. Overwatch kann in diesem Zeitraum vollumfänglich, also mit allen Helden, Karten und Modi, gratis gespielt werden. Der erreichte Spielfortschritt bleibt beim anschließenden Kauf erhalten. Wer auf den Geschmack kommt, kann dann gegebenenfalls zur Game of the Year Edition greifen. Die ab heute erhältliche Sonderausgabe enthält diverse Extras, nicht nur für Overwatch selbst, sondern auch für weitere Blizzard-Spiele, darunter WoW, Diablo 3 und Starcraft 2.