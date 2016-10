Overwatch: Startzeit und Datum des Halloween-Events geleakt

Der Start des noch unangekündigten Halloween-Events in Overwatch naht offenbar. Bereits am heutigen Dienstag um 20 Uhr deutscher Zeit soll das knapp 1,7 GB große Update auf die Server geladen werden. Diese Informationen wurden vorab durch die taiwanische Internetseite von Overwatch und einen Betreiber von PC-Bangs in Korea geleakt. Auf der offiziellen Seite sind die Daten mittlerweile wieder verschwunden, allerdings konnte Twitter-Nutzer AllGamesDelta einen Screenshot von der Ankündigung machen.



Overwatch's Halloween update Release time (Patch Size: About 1.74 GB)

CEST: 8:00PM

EDT: 2:00PM

PDT: 11:00AM

AEDT: 05:00AM (12/10) pic.twitter.com/GiuhAeiOZj — AllGamesDelta (@AllGamesDelta) 11. Oktober 2016

Bereits in der vergangenen Woche wurde im amerikanischen Xbox Store eine Produktseite für sogenannte "Halloween Loot Boxes" entdeckt, die auf ein kommendes Event in Blizzards Shooter Overwatch hindeutete. Ähnlich wie bei den vergangenen Sommerspielen in Overwatch wird es erneut über 100 neue Gegenstände zum Sammeln geben. Darunter befinden sich neue Skins, Highlight-Intros, Emotes, Sprays und mehr. Jede erhaltene Loot-Box im Rahmen der Veranstaltung wird mindestens eines der neuen Halloween-Items enthalten. Darüber hinaus soll es einen kooperativen Spielmodus geben, in dem Spieler die sogenannten "Zomnics" des Dr. Junkensteins auf der Karte Eichenwalde abwehren müssen. Das Ende des Events ist für den 01. November 2016 vorgesehen. Eine offizielle Ankündigung von Blizzard wird in den nächsten Stunden erwartet. Weitere Meldungen zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.