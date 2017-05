Overwatch: Jubiläums-Event, Gratis-Wochenende und GotY Edition zum 1. Geburtstag

Overwatch feiert in Kürze seinen ersten Geburtstag. Der Helden-Shooter ist am 23. Mai 2016 für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Es war ein extrem erfolgreiches Jahr. Über 30 Millionen Spieler vergnügen sich bereits mit Blizzards Genre-Debüt. Das gilt es zu feiern. Exakt ein Jahr nach Release beginnt deshalb das Overwatch-Jubiläumsereignis. Teilnehmern winken unter anderem exklusive Belohnungen. Das Video stimmt auf das Ingame-Event ein. Ein Enddatum hat Blizzard übrigens nicht genannt.

Doch das ist noch nicht alles. Vom 26. bis 29. Mai findet ein weiteres Gratis-Wochenende statt. Overwatch kann in diesem Zeitraum vollumfänglich, also mit allen Helden, Karten und Modi, gespielt werden. Erreichter Spielfortschritt bleibt beim anschließenden Kauf erhalten. Wer auf den Geschmack kommt, kann dann gegebenenfalls zur Game of the Year Edition greifen, erhältlich ab 23. Mai. Diese Sonderausgabe enthält diverse Extras, nicht nur für Overwatch selbst, sondern auch für weitere Blizzard-Spiele: zehn Lootboxen, exklusive Skins, Tracer (Heroes of the Storm), Haustier Baby Winston (World of Warcraft), Mercys Flügel (Diablo 3), spezielle Porträts (Starcraft 2) und Kartenrücken (Hearthstone). Alle weiteren News und Infos und selbstverständlich auch den Test zu Blizzards Helden-Shooter findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite zu Overwatch.