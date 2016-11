Overwatch: ​​​Helden-Shooter am nächsten Wochenende gratis spielbar

Blizzard hat ein weiteres Free Weekend für Overwatch datiert. Vom 18. bis 21. November kann der höchst erfolgreiche Helden-Shooter gratis heruntergeladen und gespielt. Teilnehmen dürfen dieses Mal auch PC-User. Einzige Voraussetzung ist das Vorhandensein eines Accounts bei Battle.net. Konsolenbesitzern wird nur mit aktiven Mitgliedschaften bei PS Plus (Playstation 4) beziehungsweise Xbox Live Gold (Xbox One) Zutritt zu den Servern gewährt.

Spieler haben in der Gratis-Testphase Zugriff auf alle Overwatch-Charaktere und -Maps. An Modi stehen unter anderem Quick Play, Custom Games und der aktuelle Weekly Brawl zur Auswahl. Level-Aufstiege sind möglich, Loot-Boxen können eingesammelt werden und Anpassungsoptionen freigeschaltet werden. Der errungene Spielfortschritt bleibt erhalten. Wer auf den Geschmack kommt und sich für den Kauf von Overwatch entscheidet, muss also nicht etwa wieder bei Null beginnen. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf der Themenseite zu Overwatch.

Quelle: Blizzard