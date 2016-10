Overwatch: Xbox Store leakt kommendes "Halloween Terror"-Event

Blizzard wird wohl in den nächsten Tagen ein kommendes Event zum Thema Halloween offiziell bekanntgeben. Im Internet ist ein Bild des Xbox Stores aufgetaucht, auf dem man die Produktseite für sogenannte "Halloween Loot Boxes" sehen kann. Das Event soll den Namen "Overwatch Halloween Terror" haben, wurde jedoch noch nicht vom Entwicklerteam bestätigt. Zuletzt fanden im August die "Sommerspiele 2016" in Anlehnung an die Olympischen Sommerspiele im Spiel statt. Auch damals wurden bereits erste Informationen im Vorfeld der Veranstaltung geleakt. Das oben genannte Bild des Xbox Stores wurde von Nutzer ChronosHero im Reddit-Forum veröffentlicht.

Die Produktseite im Xbox Store der Halloween Loot-Boxen. Quelle: Blizzard/imgur Die entsprechende Produkt-Beschreibung der Halloween Loot-Boxen verrät, dass das Event viele Ähnlichkeiten mit den Sommerspielen in Overwatch haben wird. Erneut wird es über 100 neue Gegenstände für die Charaktere im Spiel geben. Dabei handelt es sich um neue Skins, Highlight Intros, Emotes, Sprays und mehr. Jede Loot-Box wird zudem erneut mindestens ein Halloween-Item beinhalten. Darüber hinaus werden die Kisten auch wieder im Spiel selbst (vermutlich eine Box pro aufgestiegenem Level) freischaltbar sein. Das Event soll am 1. November 2016 zu Ende gehen. Derzeit wird ein Start für den kommenden Dienstag spekuliert, da die vergangenen Sommerspiele über drei Wochen stattgefunden haben. Weitere Meldungen zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7