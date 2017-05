Overwatch: ​Großes Anniversary-Event ab heute - Exakte Uhrzeit für den Start

Overwatch feiert in diesen Tagen sein erstes Jubiläum. Die Feierlichkeiten begleitet Blizzard unter anderem mit einem groß angelegten Anniversary-Event - der Startschuss fällt heute. Inzwischen scheint die Uhrzeit für den Beginn des Events festzustehen: Um 17 Uhr geht's vermutlich los, wie sich einem im PlayStation Store kurzzeitig geschaltetem Eintrag entnehmen ließ. Für das Ende der Veranstaltung wurde der 13. Juni, 9 Uhr, angegeben.

Bestätigt wurde die Uhrzeit von Blizzard bislang nicht. Gänzlich aus der Luft gegriffen dürften die Angaben im PlayStation Store allerdings nicht gewesen sein. Vermutlich wurde die Info einfach zu vorschnell öffentlich gemacht. Nutzer bei Reddit haben bereits einen Countdown eingerichtet. Teilnehmern winken unter anderem exklusive Belohnungen. Das untenstehende Video stimmt auf das Ingame-Event ein.

Doch damit nicht genug: Vom 26. bis 29. Mai 2017 findet ein weiteres Gratis-Wochenende statt. Overwatch kann in diesem Zeitraum vollumfänglich, also mit allen Helden, Karten und Modi, gespielt werden. Der erreichte Spielfortschritt bleibt beim anschließenden Kauf erhalten. Wer auf den Geschmack kommt, kann dann gegebenenfalls zur Game of the Year Edition greifen.

Die ab heute erhältliche Sonderausgabe enthält diverse Extras, nicht nur für Overwatch selbst, sondern auch für weitere Blizzard-Spiele: zehn Lootboxen, exklusive Skins, Tracer (Heroes of the Storm), Haustier Baby Winston (World of Warcraft), Mercys Flügel (Diablo 3), spezielle Porträts (Starcraft 2) und Kartenrücken (Hearthstone). Viele weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Overwatch.

