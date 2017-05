Overwatch: Game of the Year-Edition und Jubiläums-Event im Anflug?

Am 24. Mai 2017 feiert Blizzards Shooter Overwatch einjähriges Jubiläum. Passend dazu wird das Entwicklerteam wohl ein exklusives Event veranstalten, bei dem Spieler wieder die Möglichkeit haben, verschiedene Skins, Emotes, Highlight-Intros und mehr zu erhalten. Erst vor wenigen Tagen haben Dataminer in den Spieldaten des zuletzt veröffentlichten PTR-Updates einige Hinweise auf ein kommendes Event entdeckt. Auch der offizielle Twitter-Account von Overwatch hat ein Jubiläums-Event zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen. Auf die Frage, wann die Veranstaltung stattfinden wird, antwortete das Entwicklerteam, dass es derzeit noch keine Details dazu gebe.

Darüber hinaus ist vor wenigen Tagen im Xbox Store eine Game of the Year-Edition von Overwatch aufgetaucht. Der Release war für den 23. Mai 2017 angegeben. Neben dem Spiel gehörten zehn Loot-Boxen, fünf Skins (Outfits der Origins Edition), ein Baby Winston für World of Warcraft, Tracer als Charakter in Heroes of the Storm und mehr zum Inhalt. Blizzard hat sich bislang nicht zu den Gerüchten um ein Anniversary-Event sowie um die aufgetauchte Game of the Year-Edition geäußert. Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

