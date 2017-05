Overwatch: Game Director spricht über die Zukunft des Shooters

Blizzard Entertainment feiert in diesen Tagen das einjährige Jubiläum von Overwatch. Unter anderem findet derzeit ein Anniversary-Event statt, bei dem Spieler verschiedene Skins, Emotes und mehr erhalten können. Noch bis zum 12. Juni 2017 steht das Event auf allen Plattformen zur Verfügung. In einem Interview haben Game Director Jeff Kaplan und Regisseur Geoff Goodman nun über das vergangene Jahr und die Zukunft von Overwatch gesprochen. Unter anderem hat das Team jede Menge Ideen was neue Helden angeht. Pro Jahr sei die Veröffentlichung von drei bis vier Charakteren geplant.

Auch die Veröffentlichung von Skins aus anderen Blizzard-Universen scheint nicht ausgeschlossen. So heißt es im Interview, dass das Studio im ersten Jahr zunächst die Marke Overwatch etablieren wollte, um ein eigenes Universum mit einzigartigen Charakteren zu erschaffen. In Zukunft möchte Blizzard nun Experimente wagen und möglicherweise auch andere Universen in Overwatch unterbringen. Darüber hinaus wird das Team weiterhin neue PvE-Inhalte unterbringen. Laut den Produzenten sei das Feedback nach den Events immer wieder sehr positiv. Das vollständige Interview mit weiteren Details zur Entwicklung des Shooters gibt es auf der Internetseite von PCGamer. Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PCGamer