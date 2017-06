Overwatch: ​Eine goldene Lootbox für alle Nutzer von Twitch Prime 

Im Rahmen einer Twitch Prime Promotion hat sich Blizzard mit dem Streaming-Anbieter Twitch zusammengetan um allen Nutzern des Premium-Dienstes eine kostenlose goldene Lootbox zu bieten. Über Twitch-Prime könnt ihr einen Code erhalten, den ihr dann über das Battle.net eingebt um die wertvolle Box zu erhalten. Die goldene Kiste unterscheidet sich grundlegend von den normalen Lootboxen des Heldenshooter - denn sie enthält garantiert einen der begehrten legendären Gegenstände.

Solltet ihr kein Twitch Prime besitzen, könnt ihr auch einfach euren Amazon Prime-Account mit Twitch verbinden - so erhaltet ihr kostenlosen Zugriff auf das Premium-Angebot der Streaming-Seite. Darüber hinaus erhalten alle Nutzer von Twitch Prime fünf normale Lootboxen im August sowie fünf weitere Lootboxen im Oktober. Ähnliche Aktionen sollen in den nächsten Monaten für die Blizzard-Spiele Hearthstone und Heroes of the Storm folgen.

Quelle: Twitch