Overwatch: Die Skins des Jubiläums-Event in der Übersicht

Vor genau einem Jahr wurde Overwatch offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Entwickler Blizzard feiert diesen Tag mit einem exklusiven Anniversary-Event, das gestern an den Start ging. Bis zum 12. Juni 2017 haben Spieler die Möglichkeit verschiedene Skins, Emotes, Voice Lines, Sprays und mehr aus den Lootboxen zu erhalten. Insgesamt 133 verschiedene Gegenstände stehen in diesem Zeitraum zur Verfügung.

Die Helden Tracer, Soldier: 76, Pharah, Lúcio, D.Va, Symmetra, Genji, Hanzo, Mei, Zarya und Bastion haben unter anderem einen legendären Skin erhalten. Wer kein Glück mit den Lootboxen hat, kann die Kleidung auch für 3.000 Münzen erwerben. In unserer Bildergalerie erhaltet ihr einen Überblick über die neuen Skins der Overwatch-Helden.

Neben den kosmetischen Gegenständen wurden zudem drei neue Arena-Karten hinzugefügt, die in den Spielmodi "1 vs. 1" und "3 vs. 3" gespielt werden können. Am kommenden Wochenende haben Spieler außerdem die Möglichkeit, den Blizzard-Shooter gratis auszuprobieren. Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.