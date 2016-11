Overwatch: 1.650 Cheater gebannt - mit fantastischen Nicknames

In regelmäßigen Abständen werden zu Beginn eines Monats immer wieder Spieler von Overwatch gebannt, weil sie verschiedene Cheats nutzen, die ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Spielern geben. Nun hat Blizzard Entertainment in China wieder insgesamt über 1.650 Accounts von Cheatern in Overwatch permanent gesperrt. Darüber hinaus veröffentlicht die chinesische Abteilung von Blizzard ebenfalls die Namen der einzelnen Spieler, um die Schmach für die Betroffenen noch größer zu gestalten.

In dieser Liste befinden sich jedoch einige fantastische und lustige Nicknames, die ein Nutzer aus China im Reddit-Forum ins Englische übersetzt hat. Darunter befinden sich zum Beispiel Namen wie "Killing you makes me tired", "The world needs ass" oder "Call me the God of Bitches". Darüber hinaus gibt es auch einige Spieler-Namen, die eine Referenz zu Blizzards Shooter beinhalten. So gibt es unter anderem den Nickname "It's High N-ughhh", der eine klare Anspielung auf den Charakter McCree in Overwatch und einen seiner Sprüche ist.

Zu den weiteren Highlights gehören: "Oh let's FUCKING break it down!!", "COME TO PAPA!!", "Pants with holes", "Please report me" oder auch "My main account is at Top 500". Zehntausende Spieler wurden seit dem Launch im Mai 2016 bereits in Overwatch gebannt. Eine vollständige Liste mit Übersetzungen der lustigsten Namen findet Ihr im erwähnten Beitrag im Reddit-Forum. Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

