Overwatch: Blizzard will Frequenz unentschiedener Matches verringern

Es gibt für kompetitive Spieler wohl kaum etwas Schlimmeres, als ein Unentschieden nach einem nervenaufreibenden Match, bei dem man sein Bestes gegeben hat. Doch genau das ist aktuell bei vielen Ranglisten-Spielen von Blizzards Online-Shooter Overwatch der Fall. Die Konsequenz einer unentschiedenen Partie ist, dass keins der beiden Teams Punkte erhält. Purer Frust. Blizzard hat diese Entwicklung nun länger beobachtet und will Maßnahmen ergreifen, die unentschiedene Matches in Zukunft reduzieren sollen.

"Es fühlt isch schrecklich an, wenn man hart gekämpft hat und das Spiel einem dann sagt: unentschieden (englisch: draw). Warum ist das eine Sache, die in gängigen Sportarten oder anderen kompetitiven Videospielen nicht geregelt wird? Warum ist es hier so normal?", fragt Overwatchs Game Director Jeff Kaplan in einem Post im offiziellen Blizzard-Forum. "20 Minuten meines Lebens verschwendet und kein Sieg oder Niederlage", so die Schlussfolgerung von Kaplan zu diesem Thema.

Als Konsequenz befindet sich bald ein neues Fortschritts-System auf den öffentlichen Testservern. Dieses soll unentschiedene Partien verringern. "Wir haben Änderungen, die wir sehr bald auf den PTR bringen werden. Diese Änderungen werden Draws im großen Stile minimieren. Mehr Details dazu kommen bald", schreibt Kaplan in einem weiteren Post. Auch Draws in den Modi Capture the Flag und Elimination sollen heruntergefahren werden. Die Änderungen an diesen Modi stehen aber laut Kaplan noch aus und sollen erst in späterer Zukunft erfolgen.

