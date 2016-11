Overwatch: ​Symmetra erhält zweites Ultimate - Das ändert sich

Symmetra ist die erste Overwatch-Heldin, die zwischen zwei Ultimate-Fähigkeiten wählen kann. Wie Game Director Jeff Kaplan im nachfolgend eingebundenen Entwickler-Video erklärt, halten die Balance-Änderungen in Kürze Einzug in der öffentlichen Testregion des Mehrspieler-Shooters von Blizzard. Für Symmetra sehen die Entwickler zwei neue Fähigkeiten vor. Als erste Overwatch-Heldin wählt sie fortan zwischen zwei der knallharten Ultimate-Skills: ihrem Teleporter und dieser neuen Option, mit der sie eine Vorrichtung platzieren kann, die allen Verbündeten im Einflussbereich des Generators zusätzliche Schilde gewährt.

Die Fähigkeit Photonenbarriere ersetzt Symmetras Photonenschild und erzeugt eine große Energiebarriere vor ihr, die gegnerischen Beschuss abfängt und sich währenddessen vorwärts bewegt. Weitere Einzelheiten zu den kommenden Updates für Symmetra in Overwatch erhaltet ihr nach nur einem KIlick auf das unterhalb dieser Meldung platzierte Video. Blizzard teilt darüber hinaus mit, dass kurz nach der überarbeiteten Symmetra außerdem die neue Kontrollkarte Oasis in der öffentlichen Testregion spielbar sein wird. Viele weitere News, Videos und Eindrücke lest ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Overwatch. Übrigens: Wer den Blizzard-Shooter noch nicht besitzt, sollte einen Blick in den Blizzard-Shop werfen. Beim Kauf des Mehrspieler-Shooters spart ihr derzeit bares Geld.