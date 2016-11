Overwatch: ​Blizzard gesteht Fehler bei Sombras Ankündigung

Overwatchs Lead Designer hat zugegeben, dass Blizzard möglicherweise beim Timing der Ankündigung der neuesten Heldin Sombra Fehler gemacht hat und die Dinge anders angehen würde, wenn ein ähnliches Konzept nochmal vorgesehen wird. In der Tat ließ sich der Konzern Monate lang nicht in die Karten schauen und zögerte die Ankündigung von Sombra immer weiter hinaus. Auf mehreren Webseiten wurden Informationen mit Rätseln veröffentlicht, die zu immer weiteren Fragen führten. Für einige Fans war das zu viel des Guten und sie fühlten sich an der Nase herumgeführt, wollten nichts weiter, als endlich die Ankündigung der neuen Heldin.

Auf der diesjährigen BlizzCon wurde das Geheimnis um Sombra endlich gelüftet und die Heldin der Masse offiziell vorgestellt - endlich! Nun blockt auch Blizzard auf diese Zeit zurück und gibt auch selber zu, die Kampagne zu lange betrieben zu und die Fans damit zu sehr auf die Folter gespannt zu haben. "Ich glaube, dass wir daraus definitiv viele Lektionen gelernt haben. Wahrscheinlich haben wir einige Sachen auch einfach falsch geplant und gemanagt. Wir waren alle darüber erstaunt, wie schnell die Leute waren und genau das hat uns überrascht. Ich meine, im Ganzen war es ein Erfolg. Sicherlich gab es einige Fallgruben und Stolpersteine und ich weiß ganz genau, dass sich einige Leute richtig aufgeregt haben, aber wir haben dieses Mal definitiv daraus viel gelernt. Wenn es noch einmal so etwas gibt, werden wir es sicherlich anders machen", lässt sich Geoff Goodman, Overwatchs Lead Designer zitieren.

Was denkt ihr über Blizzards Vorgehensweise bei der Vorstellung von Sombra? Was für euch alles in Ordnung, oder hat es euch ebenfalls zu lange gedauert? Nutzt doch die Kommentarfunktion und lasst es die Community und uns wissen! Übrigens: Aktuell kann an diesem Wochenende Overwatch kostenlos gespielt werden! Anders als beim ersten Free Weekend im September dürfen dieses Mal auch PC-User teilnehmen. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Overwatch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Reddit