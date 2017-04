Overwatch: Blizzard deutet Ankündigung für 11. April an

Blizzard Entertainment plant für den 11. April eine Ankündigung bezüglich Overwatch. Auf Twitter wurde ein entsprechender Teaser geschaltet. Darin wird der Aufstand in King's Row erwähnt, der sich in Kürze offenbar zum siebten Mal jährt. King's Row ist eine Overwatch-Map, die stilistisch an die britische Kapitale London angelehnt ist. Was dort am 11. April passiert, ist noch völlig unbekannt. Denkbar wäre beispielsweise ein Community-Event, in welchem die Spieler den King's Row Uprising selbst erleben.

Interessanterweise - und vielleicht sogar mit der bevorstehenden Ankündigung in Zusammenhang stehend - hat Blizzard gerade erst Ende März kleinere kosmetische Veränderungen an der King's-Row-Map vorgenommen, die nicht in Patch Notes dokumentiert sind. Das Update hat unter anderem das Beleuchtungssystem auf den Stand anderer Overwatch-Maps gebracht. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zu Blizzards extrem erfolgreichem Helden-Shooter findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Overwatch.



Initiating archive declassification…

Mission files unlock: April 11



Mission files unlock: April 11 — Overwatch (@PlayOverwatch) 3. April 2017