Overwatch vs. Battleborn: Die Macher treten in QuakeWorld-Turnier an

Im Rahmen des diesjährigen DICE Summit treffen sich ab Dienstag, dem 21. Februar wieder allerlei Spiele-Entwickler und tauschen sich in Vorträgen und Diskussionsrunden miteinander aus - und prüfen ganz nebenbei, wer eigentlich der beste Quake-Spieler ist. Im Rahmen des DICE Summit startet am 22. Februar ein von eSport-Veranstalter FaceIt ausgerichtetes QuakeWorld-Turnier. Und bei dem könnte es zu einer ganz besonderen Paarung kommen: Jeff Kaplan (Game Director für Overwatch) gegen Randy Pitchford (Chef von Gearbox).

Ob die beiden tatsächlich gegeneinander antreten, muss sich allerdings erst einmal zeigen. Neben den beiden Shooter-Machern treten noch einige andere namhafte Entwickler an - unter anderem Matt Firor (Game Director für The Elder Scrolls Online), Feargus Urquhart (Studioboss von Obsidian) und Tim Willits (Studio Director bei id Software). Die vollständige Liste der Spieler findet ihr am Ende dieser Meldung. Los geht's nach unserer Zeit am 22. Februar um 19:50 Uhr. Das Viertelfinale wird am 23. Februar ab 20:05 Uhr ausgetragen. Die Final-Matches beginnen um 00:00 Uhr in der Nacht auf den 24. Februar. Verfolgen könnt ihr das Turnier über den Twitch-Kanal von FaceIt:

Die Teilnehmer:

Jeffrey Kaplan - Blizzard

Randy Pitchford - Gearbox

Tim Willits - id Software

Ted Price - Insomniac Games

Sean Dunn - Sparkypants

Feargus Urquhart - Obsidian

Min Kim - Bonfire Studios

Shekhar Dhupelia - Wargaming

Leo Olebe - Facebook

Matt Firor - ZeniMax

David Wood - Bandai Namco

Niccolo Maisto - FaceIt

Sheloman Byrd - Tencent

Kate Edwards - IGDA

Patrick Hudson - Robot Entertainment

Steve Ellmore - Disbelief

Quelle: PCGamesN