Overwatch: Bastion-Balance - was die Entwickler ändern wollen

Zum Start von Overwatch gehörte der Roboter Bastion mit seiner enormen Stärke zu den beliebtesten Helden des neuen Shooters von Blizzard. Nach einigen Wochen fand die Mehrheit der Spieler jedoch heraus, wie man Bastion am besten kontern kann. Nach über einem halben Jahr gehört der Roboter nun zu den am wenigsten gespielten Charakteren in Overwatch. Aus diesem Grund wird das Entwicklerteam in den kommenden Wochen einige Veränderungen auf den PTR-Servern testen. Zuletzt wurde Ende des vergangenen Jahres die Heldin Symmetra mit neuen Fähigkeiten komplett überarbeitet.

Im offiziellen Overwatch-Forum hat Lead Designer Geoff Goodman erste Einblicke in die geplanten Veränderungen von Bastion gegeben, die demnächst auf dem PTR landen werden. Demnach werden fast alle Fähigkeiten des Roboters vollständig oder teilweise verändert. So wird Bastion im Aufklärungs-Modus (wenn er wie eine Person herumläuft) ein größeres Magazin erhalten und seine Schüsse werden weniger stark streuen. Wenn sich Bastion in einen Geschützturm verwandelt, soll er zukünftig besser gegen Tanks ankommen und zum Durchbrechen von Fronten Barrieren verwendet werden können. Blizzard testet derzeit verschiedene Ideen, um seine Transformation "sicherer" zu machen. Dazu gehören weniger erlittener Schaden sowie das Entfernen von Kopfschüssen gegen Bastion.

Die größte Veränderung wird die Fähigkeit erhalten, mit der sich der Roboter selbst reparieren kann. So soll sich Bastion zukünftig beim Reparieren bewegen dürfen und soll nicht mehr unterbrochen werden sobald er Schaden nimmt. Allerdings kann er sich nicht mehr unbegrenzt heilen und muss auf ein Ressourcen-System (ähnlich wie die Verteidigungs-Matrix von D.Va) achten. Wann die Änderungen auf den PTR-Servern veröffentlicht werden, wurde bislang noch nicht verraten. Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku