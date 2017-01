PSN: Angebote der Woche sind zurück - Overwatch stark reduziert

"Nach einem kurzen Winterschlaf ist unser Angebot der Woche im PlayStation Store zurück", teilt Sony in einem aktuellen Eintrag im PlayStation Store mit. Das neue Jahr läutet der Publisher mit einem kräftigen Preisnachlass auf Overwatch für PS4 ein. Der Blizzard-Shooter steht in den nächsten Tagen für 37,99 Euro als Download bereit. Schnäppchenjäger sparen also 45 Prozent. Nach der Angebotswoche kostet die digitale Version der Overwatch Origins Edition wieder 69,99 Euro. Zum Download gelangt ihr über diesen Link. Alternativ kauft ihr Overwatch direkt über eure Konsole. Sucht dafür im PlayStation Store nach dem Multiplayer-Shooter.

In Overwatch findet derzeit der Event "Jahr des Hahns statt" - pünktlich zum Start des chinesischen Neujahrs. In den nächsten drei Wochen haben Spieler die Gelegenheit, über 100 kosmetische Gegenstände im Stil des Mondneujahrs zu sammeln, auf Lijiang Tower einen Schusswechsel unter Feuerwerken zu genießen und im neuesten Brawl-Modus von Overwatch gemeinsam auf Flaggenjagd zu gehen. Im Rahmen des Events werden alle Lootboxen im Spiel durch eine besondere Neujahr-Lootbox ersetzt, die unter anderem neue Skins wie Palanquin-D.Va und Wukong-Winston enthalten.

"Ähnlich wie bei vorigen Ereignissen enthält jede Lootbox bis zum Ende des Events mindestens einen Gegenstand unserer Kollektion Jahr des Hahns - darunter Spieler-Icons, Sprays, Siegerposen, Emotes, Highlight-Intros, Skins und vieles mehr. Die Inhalte jeder saisonalen Lootbox sind zwar zufällig, ihr könnt aber viele dieser Anpassungsoptionen während des Ereignisses in der Heldengalerie freischalten", verspricht Blizzard. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Overwatch.