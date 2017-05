Overkill's The Walking Dead: Release deutlich verschoben

Overkill's The Walking Dead wird verschoben. Das geben Starbreeze und Overkill Software bekannt. Das Spiel wird nun nicht mehr im vierten Quartal 2017, sondern in der zweiten Jahreshälfte 2018 veröffentlicht. Starbreeze-CEO Bo Andersson rechtfertigt den Schritt mit einer Qualitätsgarantie. Man wolle das volle Potenzial des Spiels herauskitzeln. Es ist jedoch fraglich, ob das verantwortliche Team hinter dem Spiel die Zeit bislang effizient genutzt hat - der Titel sollte ursprünglich bereits 2014 erscheinen.

Das Spiel selbst orientiert sich an der PayDay-Serie, soll jedoch eine größere Spielwelt, eine bessere Gameplay-Mechanik und eine verstörende Geschichte bieten. Overkill's The Walking Dead wird sich direkt an Erwachsene richten und ist Teil einer gezielten KoOp-Offensive, die man bei Starbreeze starten möchte.

Quelle: Starbreeze