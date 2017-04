Outlast 2 im Test: Religiöse Fanatiker und Satanisten im ländlichen Arizona

Kameramann Blake Langermann und seine Frau Lynn wollen den Tod einer jungen Frau aufklären und fliegen deshalb mit dem Hubschrauber nach Arizona, wo die Leiche gefunden wurde. Nachdem der Hubschrauber plötzlich streikt und abstürzt, findet ihr euch als Blake in der Nähe des Wracks wieder - ohne Ehefrau, dafür aber mit der altbekannten Kamera. Wie im ersten Teil habt ihr auch in Outlast 2 nur dieses treue Gerät, mit Satanas Inimical Dei: Wer sich ein wenig auf Latein versteht, wird merken, dass hier keine Satansanbeter am Werk sind, sondern eher religiöse Fanatiker. Quelle: PC Games dem ihr das Grauen, das ihr findet, aufnehmen könnt. Beispielsweise den Körper des Piloten - malträtiert und aufgebahrt. Das sollte schon das erste Anzeichen dafür sein, dass hier etwas ganz und gar nicht koscher ist.

Schließlich landet ihr in einem kleinen Dorf und das Setting erinnert sehr stark an das erst kürzlich erschienene Resident Evil 7: Biohazard. Schnell wird klar, dass die Menschen, die in diesem Hillbilly-Dorf in der Pampa von Arizona leben, kühn gesagt nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Eine ausgeweidete Kuh, Kinderleichen in Massen und verquere pseudochristliche Symbole sind an der Tagesordnung. Über allem hängt die unheilschwangere Hintergrundmusik, die euch stellenweise die Haare zu Berge stehen lässt.

Outlast 2 im Test: Follow the Blood in der Pampa

Diese Musik begleitet euch durch spannungsgeladene Versteckorgien­ und herzinfarktfördernde Hetzjagden, wie der Vorgänger sie schon brillant vorgemacht hat. Auch im zweiten Teil heißt es oft genug wieder verstecken und abwarten, was auf Dauer auch gewaltig auf die Nerven gehen kann, denn gelegentlich ist es schwierig zu hören, wo die Gegner sich gerade befinden und ob es sicher ist, das Fass oder den Schrank zu verlassen.

Dementsprechend erlebt man auch in Outlast 2 einige Trial-and-Error-Momente, vor allem durch das neue Setting. Die Flure der Anstalt von Mount Massive waren relativ klar und geradlinig, die Hillbilly-Pampa von Arizona ist es nicht. Ob ihr durch verwirrende Maisfelder irrt, durch dunkle Flüsse watet oder Höhlengänge à la Haus der 1000 Leichen erkundet,

ihr geratet immer wieder in Sackgassen oder werdet durch rostige Karren oder Leichenteile aufgehalten, während eine Horde reli­giöser Fanatiker versucht, euch im Namen ihres Gottes niederzumetzeln. Klingt nach Spaß, nicht wahr?

Und das alles könnt ihr ohne störendes Benutzerinterface genießen; die einzigen Blickfeldanzeigen habt ihr, wenn die Kamera aktiviert ist. Die Steuerung ist relativ intuitiv. Sucht euch aber zum Heilen auf jeden Fall ein geeignetes Versteck, denn Blake bleibt dazu einfach mitten im Laufen stehen. Und wenn ihr draufgeht, bringt euch das Heilen auch nicht mehr viel. Ähnlich wie im Vorgänger bietet Outlast 2 erneut kleine Back to school: Wie schon in der Demo wird man in Outlast 2 des Öfteren in ein anderes Setting katapultiert. In den Schulsequenzen müsst ihr durch leere Flure wandern und die Vergangenheit eures Charakters Blake erforschen. Quelle: PC Games Orientierungshilfen an, wenn ihr nicht wisst, wo ihr als Nächstes langgehen sollt. Auch im zweiten Teil heißt die Devise nämlich: Follow the Blood!

Wer die Demo gespielt hat, wird auch ein paar alte Freunde wiedersehen: So werdet ihr oft genug von der alten Frau mit der Spitzhacke gejagt und die Schule, in der ihr wie durch eine Alienentführung landet, ist wieder dabei und hat etwas mit der Vergangenheit von Blake Langermann zu tun. Aber an dieser Stelle soll nicht zu viel verraten werden.

Outlast 2 im Test: Batterien sind lebenswichtig

Einige Neuerungen hat sich das Red-Barrels-Team für den zweiten Teil seines Horrorschockers einfallen lassen. Mit der Handkamera könnt ihr nun auch die Umgebung abhören, um herauszufinden, wo sich die Gegner befinden. Da diese jedoch ständig ihre Position wechseln, ist es schwierig, Selbstreflexion: Als Blake könnt ihr immer wieder nachsehen, ob ihr noch genug Batterien (linke Tasche) und Verbände (rechte Tasche) habt. Quelle: PC Games nicht die gesamten Batterien aufzubrauchen, während man den Abhörmodus nutzt. Außerdem wird eure Kamera jetzt nicht mehr dazu gebraucht, alles aufzunehmen, was ihr seht. Wenn ihr die Kamera auf besondere Stellen richtet, füllt sich ein roter Kreis. Diese Aufnahme könnt ihr euch dann ansehen und Informationen darüber erhalten. Das Ganze kostet jedoch wieder einiges an Batterielaufzeit. Dadurch, dass ihr vor allem die Nachtsicht öfter braucht, um euch überhaupt in der dunklen Landschaft zurechtzufinden, gehen eure Batterien schneller drauf, als euch lieb ist. Kurz gesagt: Spart Batterien!

Outlast 2 im Test: Gelungener Nachfolger, aber ...

Outlast 2 ist ein gelungener Nachfolger zum ersten Horrorschocker des kanadischen Entwicklerteams Red Barrels. Die Stimmung und Musik, die

den ersten Teil so besonders machten, kehren auch in diesem Teil zurück und lassen es einem eiskalt den Rücken runterlaufen. Auch die von Fanatismus und bizarren Opferungen geprägte Story macht die Jagd nach Antworten gleichermaßen interessant und grauenerregend. Trotzdem gibt es auch ein paar Kritikpunkte. Die Trial-and-Error-Momente häufen sich durch das unübersichtlichere Setting und das langwierige Verstecken nimmt dem Spiel nach einer gewissen Zeit den Horror. Anstatt kurz vor einem Herzinfarkt steht ihr kurz vor einem Wutausbruch. Braucht ihr also die im Vorfeld angekündigten "Under­scares" (Angsthasen-Windeln) für das Spiel? Wenn ihr zartbesaitet seid, den ersten Teil nicht unbeschadet überlebt habt und einen sensiblen Magen habt, vielleicht. Aber grundsätzlich kann Outlast 2 nicht ganz an die schockierenden Momente und die Stimmung des ersten Teils anknüpfen.



Outlast 2 (PC) Spielspaß 80 %

Outlast 2 (PS4) Spielspaß 80 %

Outlast 2 (XBO) Spielspaß 80 %

Pro & Contra Charaktere/Story wunderbar wahnsinnig Spannungsgeladene Stimmung & Musik Intuitive Spielmechanik Abwechslungsreiche Schauplätze Zu wenig Schockmomente Zu kurze Batterielaufzeiten der Kamera Verstecken wird irgendwann langweilig. Trial & Error nervig, Horror geht verloren Weitere Pros & Cons ...

Fazit Outlast 2 kommt nicht ganz an den Vorgänger ran. Das sollte aber nicht davon abhalten, sich das Spiel zu holen. Der Gruselfaktor und die Stimmung rechtfertigen einen Kauf auf jeden Fall.