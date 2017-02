Outlast 2: Konkreter Release-Termin von Online-Shop genannt

Horrorfans fiebern derzeit dem Release von Outlast 2 entgegen. Das heiß ersehnte Gruselspiel soll laut offizieller Angaben irgendwann im ersten Quartal 2017 erscheinen. Der österreichische Online-Versandhändler gameware.at weiß offenbar mehr und listet die lang ersehnte Fortsetzung mit einem konkreten Release-Termin. Demnach liegt Outlast 2 ab dem 4. Mai 2017 für PS4 und Xbox One in den Händlerregalen aus. Das wären zwei Monate später als bisher spekuliert. Die Einträge im Shop beziehen sich auf die Handelsversionen für Konsolen, die sowohl neben Outlast 2 auch noch den Vorgänger enthalten. Da eine Bestätigung des Herstellers aussteht, ist das oben genannte Erscheinungsdatum nicht in Stein gemeißelt.

Outlast 2 sollte ursprünglich schon im Jahr 2016 erscheinen, wurde jedoch "nach Abwägung der Möglichkeiten" verschoben. Die Begründung von Entwicklerstudio Red Barrels Games lautete seinerzeit wie folgt : "Unsere Aufgabe als Indie-Studio besteht darin, euch die beste, schrecklichste und erfüllendste Spielerfahrung zu bieten, die nur möglich ist. Deshalb genehmigen wir uns ein klein wenig an zusätzlicher Zeit, um sicherzugehen, dass unsere Vision von Outlast 2 nicht nur halbherzig umgesetzt wird, und ihr das Erlebnis bekommt, das ihr verdient." Liebhaber des Horrorgenres warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung, zählt der Vorgänger doch zu den gruseligsten auf dem Markt erhältlichen Spielen überhaupt. Unter dem Link könnt ihr unseren Outlast Test nachlesen.

Quelle: gameware.at