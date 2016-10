Outlast 2: ​PS4-Demo für Plus-Mitglieder veröffentlicht

Ohne Vorankündigung ist im Playstation Store vor wenigen Stunden eine Demoversion zum Horrorspiel Outlast 2 für PS4 aufgetaucht. Der etwa 5 Gigabyte große Download steht allerdings nur für Abonnenten von Playstation Plus (6,99 Euro pro Monat) bereit. Ob dies dauerhaft so bleiben wird, ließ sich bislang nicht in Erfahrung bringen. Auch über eine möglicherweise geplante Veröffentlichung der Demo zu Outlast 2 auf anderen Plattformen ist nichts bekannt.

Outlast 2 sollte ursprünglich bereits im Herbst dieses Jahres erscheinen. Vor einigen Wochen gab Entwickler Red Barrels Games aber die Verschiebung auf Anfang 2017 bekannt. Das Indie-Studio benötigt schlicht noch mehr Zeit, um seine alptraumhafte Vision in die Realität umzusetzen. Die Story von Outlast 2 spielt im ländlichen Arizona. Der Spieler verkörpert den Kameramann Blake Langermann, der gemeinsam mit seiner Frau Lynn den eigentlich geradezu "unmöglichen" Mord an einer schwangeren Frau aufklären muss. Weitere Details erfahrt ihr auf unserer Themenseite zu Outlast 2.

Quelle: PS Store