Outlast 2: Horror-Sequel hat einen konkreten Release-Termin

Indie-Entwickler Red Barrels Games hat den Release-Termin für Outlast 2 bekannt gegeben. Das Horror-Sequel erscheint demnach am 25. April 2017. Das erste Quartal, wie bislang geplant, wird damit also verfehlt. Ursprünglich sollte Outlast 2 sogar bereits im Herbst des vergangenen erscheinen. Damals hieß es, die zusätzliche Entwicklungszeit werde benötigt, um Outlast 2 zur "schrecklichsten und zugleich befriedigendsten Spielerfahrung" zu machen, die nur denkbar sei. Eine Begründung für die erneute Verschiebung gibt es nicht.

Schauplatz von Outlast 2 ist der landwirtschaftlich geprägte US-Bundesstaat Arizona. Der Spieler verkörpert den Kameramann Blake Langermann, der gemeinsam mit seiner Frau Lynn den eigentlich geradezu "unmöglichen" Mord an einer schwangeren Frau aufklären muss. Outlast 2 ist für PC, PS4 und Xbox One in der Mache. Zum Preis der jeweiligen hat sich Red Barrels nicht nicht geäußert. Alle weiteren News und Infos zum Horror-Sequel findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Outlast 2.

Quelle: Red Barrels Games