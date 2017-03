Outlast 2: Horror-Sequel darf in Australien nicht verkauft werden

Das australische USK-Pendant ACB (Australian Classification Board) hat dem Horror-Sequel Outlast 2 eine Altersfreigabe verweigert. Die Folgen sind vergleichbar mit einer Indizierung in Deutschland: Outlast 2 darf in Down Under nicht frei verkauft und beworben werden. Das ACB stieß sich insbesondere an einer (nicht interaktiven) Zwischensequenz, in der Lynn, die Ehefrau von Protagonist Blake Langermann, gefoltert wird. Das ACB ist der Meinung, hierbei handele es sich um die Darstellung sexueller Gewaltanwendung, was sich auch nicht mit der höchstmöglichen Alterseinstufung "RX18+" vereinbaren ließe.

Auf der Webseite der oben erwähnten USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) findet sich noch kein Eintrag für Outlast 2. Zwar ist bislang offenbar keine Retail-Version geplant, denn nur solche werden von der USK überhaupt geprüft. Allerdings ist zumindest für Konsolen das sogenannte Outlast Trinity Bundle erhältlich, das neben dem Original eben auch Outlast 2 beinhaltet. Auch dieses ist auf der USK-Webseite bislang nicht gelistet. Ob Outlast 2 hierzulande möglicherweise ein ähnliches Schicksal droht wie in Australien, bleibt also erst noch abzuwarten. Release-Termin ist der 25. April (PC, PS4, Xbox One). Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Outlast 2.

Quelle: Kotaku AU