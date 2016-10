Outlast 2: ​Horror-Schocker mit besserer Grafik auf PS4 Pro

Outlast 2 unterstützt die PS4 Pro. Wie die Entwickler des Indie-Studios Red Barrels Games in einem Interview mit der englischsprachigen Webseite PlayStation Lifestyle bestätigen, ist der Horror-Schocker mit einem PS4-Pro-Modus ausgestattet und somit für die zusätzliche Leistung des überarbeiteten PS4-Modells optimiert. Entwickler Philippe Morin verspricht eine höhere Schattenqualität und ein höheres Texturen-Filtering. "Zusätzlich arbeiten wir an weiteren Verbesserungen", kommentiert Morin im Gespräch mit PlayStation Lifestyle. Welche weiteren Änderungen die Entwickler für die PS4-Pro-Version von Outlast 2 in Planung haben, sagte er unterdessen nicht.

Zuletzt gaben die Entwickler die Verschiebung des Release-Termins von Outlast 2 bekannt. Das Horror-Abenteuer erscheint somit nicht mehr im Herbst 2016, sondern erst im Frühjahr 2017. Diese "schwierige Entscheidung" habe man "nach Abwägung unserer Möglichkeiten" getroffen, heißt es in einer Stellungnahme auf Facebook. Und weiter: "Unsere Aufgabe als Indie-Studio besteht darin, euch die beste, schrecklichste und erfüllendste Spielerfahrung zu bieten, die nur möglich ist." Anfang des Monats wurde eine Demo von Outlast 2 für PlayStation-Plus-Mitglieder auf PS4 veröffentlicht. Einblicke in das Grusel-Abenteuer erhaltet ihr in unserem nachfolgend platzierten Video. Viele weitere Infos findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite zu Outlast 2. Die Aussagen zu Outlast 2 für PS4 Pro stammen von PlayStation LifeStyle. Die PS4 Pro kommt am 10. November in den Handel.