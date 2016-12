Zu Outcast: Second Contact hat Entwickler Appeal neue Screenshots veröffentlicht, die das offizielle Remake des wegweisenden Action-Adventures in seiner ganzen Pracht zeigen. Die Bilder zur Polygon-Umsetzung des auf Voxel basierenden Grafikkrachers Outcast zeigen die Region Shamazaar auf der Alien-Welt Adelpha sowie die neuen Modelle der Twon-Hâ - das sind Reittiere der Adelpha-Bewohner, der Talaner. Aber auch Outcast-Held Cutter Slade kann sich in den Sattel schwingen.





Outcast: Second Contact soll im März 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen - satte 18 Jahre nach dem Release des Original-Outcasts. Das Action-Adventure mit professioneller Vertonung (Cutter Slade wurde damals von der Synchronstimme von Bruce Willis gesprochen) erzielte in unserem damaligen Test 84 Spielspaßpunkte. Normalerweise wäre eine 90er-Wertung fällig gewesen - aber die Voxel-Technik sorgte für mieseste Performance auf einem Großteil der damals verfügbaren Rechner. Wollen wir hoffen, dass Publisher Big Ben Interactive zusammen mit Appeal dafür sorgt, dass das Outcast-Remake Second Contact beim Release im März 2017 flüssig läuft!

Quelle: outcastii.info