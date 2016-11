Outcast: Second Contact: Neue beeindruckende Screenshots vom Remake

Bigben Interactive und Appeal Studio arbeiten aktuell an Outcast: Second Contact, dem Klassiker-Remake des Voxel-Spiels aus dem Jahr 1999. Dieses soll im März 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Nachdem es bereits in Vergangenheit neben der Eingrenzung des Release-Datums auch erste Screenshots zu dem Action-Adventure gab, hat die Webseite outcast-universe.com nun weitere exklusive Screens, die sehr hübsche Momentaufnahmen aus dem Spiel bieten, vom Entwickler zugespielt bekommen und veröffentlicht. Ihr könnt euch die beiden Bilder, wovon eins als Aufmacher dieses Artikels fungiert, in der Galerie unterhalb dieser Meldung ansehen.

Auf dem ersten Screen sehen wir eine eher tropisch bis subtropisch wirkende Dschungellandschaft. Es handelt sich dabei um das Gebiet "Shamazaar", dass mit entsprechender Flora und Fauna bestückt ist. Die Aufnahme fängt das Feeling des Planeten Adelpha ziemlich gut ein und bietet einen Ausblick auf das, was uns im fertigen Spiel erwartet. Das stimmige Bild glänzt durch viele Details und eine hohe Sichtweite.

Das zweite Bild nimmt uns in eine andere Klimazone des Planeten und bietet einen Ausschnitt aus einer verschneiten Landschaft. Der Name der Umgebung ist "Ranzaar" und es handelt sich dabei um eine Schneewelt, die weit oben in den Bergen liegt. Sie ist gleichzeitig auch der Punkt, an dem das Spiel beginnt. Im Vergleich zu seinem Original hat sich hier eine Menge getan. Massig Details, wie die zerstörte Brücke und sogar jeden Stein, mit dem sie gebaut wurde, oder auch hier und da durch den Schnee herausragende Teile der Flora sind zu sehen. Aber auch der Protagonist Cutter Slade hat sich einer Schönheitskur unterzogen. Im Vergleich zum Original verfügt der Held nun über eine Haartracht und auch die Kleidung ist voller Details wie beispielsweise Taschen an der Hose und noch mehr.

Was ihr von dem gezeigten Material haltet und ob ihr euch auf das Remake des Action-Adventures aus dem Jahr 199 freut, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb des Artikels mitteilen! Outcast: Second Contract erscheint voraussichtlich im März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Mehr Interessantes zu diesem Spiel findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite, die laufend mit neuen Inhalten bestückt wird.