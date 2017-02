Outcast: Second Contact - Klassiker-Remake auf Herbst verschoben

Outcast: Second Contact erscheint doch nicht im laufenden Monat März, wie ursprünglich eigentlich geplant. Eine große Überraschung stellt diese Bekanntmachung natürlich nicht mehr unbedingt dar. Schließlich gab es schon seit mehreren Wochen keinerlei Neuigkeiten mehr zum Remake des inzwischen 18 Jahre alten Klassikers, geschweige denn einen konkreten Veröffentlichungstermin. Neuer Release-Zeitraum für Outcast: Second Contact ist nun Herbst 2017.

Im Gespräch mit der Fanseite Planet Adelpha hat sich Entwickler Appeal zu den Gründen für die Verschiebung geäußert. Demnach müsse man noch an vielen Aspekten von Outcast: Second Contact feilen. Als Beispiele werden Kampfmechanik und Gegner-KI genannt. Außerdem ist Appeal dabei, Hilfesysteme zu integrieren, um die Spieler mit der "enormen Vielzahl von zu entdeckenden Charakteren und Orten" nicht zu überfordern. Geplant ist Outcast: Second Contact nach wie vor für PC, PS4 und Xbox One. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Outcast: Second Contact.

Quelle: Planet Adelpha