Outcast: Second Contact - Video zeigt Grafikvergleich mit dem Original

Publisher Bigben Games hat einen neuen Trailer zu Outcast: Second Contact veröffentlicht. Der knapp zwei Minuten lange Clip soll die grafischen Verbesserungen des Remakes aufzeigen. Diese fallen natürlich gewaltig aus. Schließlich hat das Originalspiel nicht weniger als 18 Jahre auf dem Buckel und setzte auf die damals schwer angesagte, inzwischen im Bereich Games aber (fast) überhaupt nicht mehr gebräuchliche Voxel-Technologie, die insbesondere Fans von Simulationen wie Comanche und Armored Fist ein Begriff sein dürfte. Outcast: Second Contact basiert hingegen auf Polygonen.

Outcast: Second Contact entsteht, wie auch das Originalspiel, beim französischen Studio Appeal. Der Release ist, nach der im Februar kurzfristig bekannt gegebenen Verschiebung, nun für Herbst dieses Jahres geplant. Einen konkreten Termin gibt es nach wie vor nicht. Outcast: Second Contact ist für die gängigsten Plattformen in der Mache, also PC, PS4 und Xbox One. Eine Umsetzung für Nintendo Switch ist hingegen bislang nicht angekündigt. Alle weiteren News und Infos zur Neuauflage des Klassikers aus dem Jahre 1999 findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Outcast: Second Contact.