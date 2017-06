Ori and the Will of the Wisps: Lüftet Oris Schicksal im wunderschönen Sequel

Ori and the Will of the Wisps:

Mit Ori and the Will of the Wisps wurde auf der E3 ein Nachfolger angekündigt. In diesem müsst ihr herausfinden, welches Schicksal den Helden Ori wirklich erwartet. Die Atmosphäre ist ein wenig melancholischer angehaucht, da die Geschichte mit dem Fall des ersten Blattes des Spirit Trees beginnt. Entsprechend erkundet ihr eine herbstlich angehauchte Landschaft, die aber wieder ebenso wundervoll in Szene gesetzt wird. Davon könnt ihr euch anhand des E3-Trailers selbst überzeugen.

Der Action-Plattformer Ori and the Blind Forest begeisterte viele Spieler aufgrund der fantastischen Atmosphäre und der wunderschönen Szenen sowie des eingängigen aber immer fordernden Gameplays.

16.06.2017 um 18:40 Uhr Ori and the Blind Forest bekommt einen Nachfolger. In Ori and the Will of the Wisps werdet ihr das wahre Schicksal des Helden Ori erfahren und wieder wunderschöne Landschaften erkunden, Rätsel lösen und euch zahlreichen Herausforderungen stellen. Der Gameplay-Trailer von der E3 bietet euch schon mal einen Vorgeschmack.

