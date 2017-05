Ori and the Blind Forest: Gratis-Upgrade auf Definitive Edition

Die Definitive Edition zu Ori and the Blind Forest steht ab sofort als Gratis-Upgrade für Besitzer des Originalspiels zur Verfügung. Das Angebot gilt allerdings nur für zwei Tage. Xbox One- oder PC-Besitzer, die das Original nicht besitzen, erhalten aktuell die Ori and the Blind Forest Definitive Edition für 19,99 Euro. Neben dem neuen Theater-Modus freuen sich Spieler auch auf zwei neue Levels. Obendrein packt Entwickler Moon Studios noch frische Xbox One-Achievements obendrauf.

In unserem Test zu Ori and the Blind Forest erfahrt ihr, weshalb ich euch das Spiel keinesfalls entgehen lassen solltet. Neben den Achievements, neuen Arealen oder dem Theater-Modus freut ihr euch auch auf zwei neue Schwierigkeitsgrade sowie veränderte Lösungswege für Puzzles oder Kämpfe. Auch die Fähigkeiten Burst und Dash sind in der Definitive Edition von Ori and the Blind Forest neu dabei. Außerden halten wir für euch einen Guide zu sämtlichen Collectibles in Ori and the Blind Forest bereit.