In den vergangenen Wochen wurde es etwas still um das Entwicklerstudio Robot Entertainment und dem Spiel Orcs Must Die! Unchained. Nun hat sich das Team zurückgemeldet und bekannt gegeben, dass der PvP-Modus "Eroberung" mit dem nächsten Update aus dem Spiel entfernt wird. Der Spielmodus hat die Erwartungen von Robot Entertainment nicht erfüllt und nur ein kleiner Teil der Community hat "Eroberung" noch aktiv gespielt. Mit wachsender Größe des Spiels standen die Modi "Überleben" und "Eroberung" immer mehr im Wettstreit, wie das Entwicklerteam verrät. Die Verteilung der Ressourcen im Studio musste abgewägt werden, um keinen Modus zu vernachlässigen. Nach der Auswertung neuer Daten, traf Robot Entertainment demnach die Entscheidung "Eroberung" einzustellen.

Das beliebteste Element von Orcs Must Die! Unchained ist der Spielmodus "Überleben". Das Team möchte in Zukunft den Wünschen der Community nachkommen und diesen PvE-Modus näher an das Gefühl aus Orcs Must Die! und Orcs Must Die! 2 heranbringen. Aus diesem Grund wir des in nächster Zeit viele Veränderungen an diesem Spielmodus geben. Mit dem kommenden Update werden zudem alle Accounts zurückgesetzt. Daten aus Gilden, Freundeslisten sowie Rekrutierungen und ihre Belohnungen bleiben unverändert. Das ausgegebene Gold wird den jeweiligen Accounts zurückerstattet. Spieler, die sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Update einloggen, erhalten zudem weitere 1250 Gold auf das Konto. Weitere Fragen wird Robot Entertainment am Dienstag, 20. September um 22:00 Uhr in "Insider Access" auf dem offiziellen Twitch-Kanal beantworten.