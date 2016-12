Omen of Sorrow: Neues Prügelspiel lässt Monster gegeneinader kämpfen​

Wie würde wohl ein Kampf zwischen dem Werwolf und Mr. Hyde ausgehen? Das könnt ihr im kommenden Beat ' em Up Omen of Sorrow selbst herausfinden.

Das Prügelspiel soll zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt für die Playstation 4 erscheinen und bietet euch die Möglichkeit, in die Rolle von zwölf aus Filmen und Romanen bekannten Monstern und Bösewichten zu schlüpfen. Alle verfügen über andere Angriffe und Spezialattacken, was jeden Kampf zu einem actionreichen aber auch taktischen Vergnügen machen soll. Die Entwickler setzen dabei auf Hardcore-Mechaniken, sodass die besonderen Angriffe schwer zu meistern sein werden. Gekämpft wird an vielen gruseligen Orten.

Die Grafiken stammen von Genzoman (Double Dragon: Neon, Ultra Street Fighter IV, Hearthstone), die Musik wird von Francisco Cerda (Jamestown, Gunpoint) komponiert.

Ihr dürft euch in Omen of Sorrow sowohl lokal an einer Playstation, im lokalen Netzwerk oder online mit anderen Spielern messen und zeigen, wer die Monster am besten im Griff hat. Ein erster Trailer stimmt euch auf das Prügelspiel ein.

Quelle: DualShockers