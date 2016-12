Office Christmas Party: Exklusiver Clip aus der feierlichen Partykomödie mit Jason Bateman

11.12.2016 um 09:15 Uhr Passend zur wachsenden Weihnachtsstimmung kommt am 8. Dezember die Partykomödie Office Christmas Party in die deutschen Kinos. Das Staraufgebot mit Jennifer Aniston, T.J. Miller und Jason Bateman führt uns durch die Organisation der exsessivsten Weihnachtsfeier, die einen spendablen Kunden begeistern und so die Firma retten soll. Dabei erwarten uns eine kalte Spielverderber-Chefin, eine wilde Büromeute und eine ausschweifende Party, die durch unaufhaltsame Eigendynamik aus dem Ruder gerät! Welche Leidenschaft sich hinter den müden Bürogesichtern verbergen kann, könnt ihr in diesem Clip sehen!

