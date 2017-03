Oculus Rift: Mehr als 30 Spiele zum ersten Jubiläum reduziert

Ein Jahr ist es her, seit Oculus VR die ersten Exemplare der Virtual-Reality-Brille Oculus Rift an die Vorbesteller ausgeliefert hat. Das ist natürlich Grund zum Feiern!

Daher findet ihr zum ersten Jubiläum der VR-Brille mehr als 30 Spiele im Oculus Store um bis zu 80 Prozent reduziert im Angebot. Wenn ihr zuschlagen möchtet, dann habt ihr bis zum 4. April Zeit, denn an diesem Tag wird die Aktion enden.

Besonders interessant ist dabei vielleicht das "Rift Anniversary Bundle", welches zum Preis von 89,99 Euro elf Spiele enthält. Im Paket findet ihr die Titel: AirMech: Command, Chronos, Darknet, Dead Secret, EVE: Gunjack, EVE: Valkyrie, Fly to KUMA, Keep Talking and Nobody Explodes, Project CARS: Game of the Year Edition, Radial-G: Racing Revolved und Windlands.

Besitzt ihr eine Oculus Rift und seid auf der Suche nach ein paar neuen VR-Spielen, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, euch im Oculus Store umzusehen und von den Jubiläumsrabatten zu profitieren.

Quelle: 4Players