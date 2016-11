Oculus Rift: Neue App macht Xbox-Titel auf der VR-Brille spielbar 

Ab dem 12. Dezember haben Spieler die Möglichkeit, zahlreiche Xbox-One-Spiele und abwärtskompatible Xbox-360-Titel auf die Oculus-Rift-Brille zu projizieren, vorausgesetzt, der Anwender ist im Besitz beider Geräte und hat sich die dafür benötigte Windows-10-App auf seinen PC heruntergeladen. Microsoft baut damit die Unterstützung der Oculus Rift weiter aus. Schon jetzt ist dem Produkt standardmäßig ein Xbox-Controller beigelegt, der für die Steuerung am VR-Gerät verwendet werden kann.

Virtual Reality im eigentlichen Sinne ist mit dem Hardware-Crossover allerdings ausgeschlossen: Das gewohnte Xbox-Gameplay wird auf der Oculus Rift erhalten bleiben. Das Prinzip: Die App wird das drahtlose Streamen von Xbox-Spielen auf VR-fähigen Windows-10-Rechnern ermöglichen. Das Computerbild wird per Kabel auf einer virtuellen Leinwand in der Virtual-Reality-Umgebung dargestellt. Das Bild befindet sich je nach Einstellung in einem Dom, einer Zitadelle oder einem Ruheraum und ähnelt dem Kinomodus der PS4.

Eigentümer des Virtual-Reality-Gadgets können sich bereits am 6. Dezember auf Neuerungen einstellen, dann erscheint das etwa 200 Euro teure Oculus-Touch-Eingabegerät. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Themenseite zur Oculus Rift. Was haltet ihr von der Kooperation zwischen Microsofts Xbox und der Oculus Rift? Habt ihr beide Geräte und werdet das Feature nutzen oder haltet ihr es für unnötig? Nutzt die Kommentarbox unter dem Artikel und lasst die Community an eurer Meinung teilhaben!

Von Christian Alo

Autor