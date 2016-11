Obsidian Entertainment: Designer Chris Avellone ist stinksauer auf seinen Ex-Arbeitgeber

Chris Avellone ist Rollenspiel-Designer durch und durch. Vor allem seine vielschichtigen und interessanten Charaktere in Spielen wie Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Neverwinter Nights 2, Planescape: Torment und Fallout: New Vegas begeistern viele Fans.

Im Juni 2015 gab der Designer bekannt, Obsidian Entertainment zu verlassen. Nun arbeitet er aktuell freiberuflich an Larian Studios' Divinity: Original Sin 2 mit. In einem Interview wettert der Designer jetzt gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Im Interview wird Avellone darauf angesprochen, ob er wieder zu Obsidian zurückkehren würde, sollte das Unternehmen die Möglichkeit bekommen, an einem weiteren Fallout-Spiel zu arbeiten. Doch das lehnt er mit Nachdruck ab. Er würde die Designer dort zwar noch immer mögen und ihre Arbeit sehr schätzen, doch im Management-Bereich gäbe es viel zu viele Probleme.

Viele im Management würden sich einfach hilflos fühlen und nicht wissen, was die richtige Entscheidung für ein Spiel oder eine Marke sei. Schritte in die richtige Richtung für eine Marke würden nie gemacht. Er erklärt, dass er mit Kollegen wie Tim Cain an Spielen gearbeitet habe, die durch zu viel Fokus auf die Kampfmechaniken die eigentliche Story ruiniert hätten. Das Design von Waffen hätte Priorität vor der Geschichte gehabt. Wenn man sich beispielsweise die früheren Fallout-Spiele anschauen würde, dann haben diese sich auch mit Themen beschäftigt, die etwas düsterer waren. Fallout: New Vegas hätte vieles schlechter gemacht als Fallout 1 und 2.

Eine Rückkehr zu Obsidian Entertainment schließt Chris Avellone aufgrund der Differenzen mit dem Management aus.

