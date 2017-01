Nvidia Shield TV: Neue Streaming-Box von Nvidia veröffentlicht

Im Rahmen der Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas hat Hersteller Nvidia ein neues Modell des Nvidia Shield angekündigt. Wenige Wochen später steht die Streaming-Box mit dem Namen "Nvidia Shield TV" nun offiziell im Handel zur Verfügung. Das neue Modell ist rund 40 Prozent kleiner als der Vorgänger und liegt im Bereich der Leistung deutlich vor der Konkurrenz von Apple oder Amazon. Insgesamt ist die Leistung des neuen Nvidia Shield rund dreimal höher als die des Vorgänger-Modells - obendrein gibt's 4K-HDR-Unterstützung für spezielle Video-Inhalte - darunter Amazon Video, Netflix, YouTube oder Google Play Movies.

Mit GeForce Now hat das neue Nvidia Shield zudem erneut Zugriff auf eine große Auswahl an verschiedenen Spielen, die mit der Streaming-Box direkt am TV gespielt werden können. Zu den bislang über 1000 Spielen wird demnächst auch der Katalog von Entwickler Ubisoft zum Angebot von GeForce Now gehören. Damit können Titel wie Watch Dogs 2, For Honor oder Assassin's Creed Syndicate direkt über Nvidia Shield TV gespielt werden. In den kommenden Monaten wird die neue Medien-Box zudem mit unterschiedlichen KI-Fähigkeiten erweitert. Mit der Integration der SmartThings Hub-Technologie oder der Einführung von Nvidia Spot können verschiedene technische Dinge im eigenen Zuhause über Nvidia Shield gesteuert werden.

Das Nvidia Shield TV ist ab sofort für einen Preis von 229,99 Euro im Handel erhältlich. Neben der Box werden ein Controller sowie eine Fernbedienung im Paket enthalten sein. Für 329,99 Euro wird auch eine Pro-Variante mit 500 GB-Speicher des Nvidia Shield zur Auswahl stehen. Die Controller sind auch einzeln für 69,99 Euro erhältlich. Detailliertere Informationen zur Streaming-Box von Nvidia findet Ihr auf der Produktseite. Weitere Meldungen zu Nvidia Shield findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Nvidia