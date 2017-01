Nvidia hat auf der CES in Las Vegas eine High-End-Variante seines 2015 hierzulande gestarteten Game-Streaming-Services GeForce Now vorgestellt. Wer sich keinen PC oder Mac dieser Kategorie leisten kann oder will, soll "die neusten PC-Spiele mit bester Leistung und Grafikqualität" künftig trotzdem auf dem heimischen Bildschirm genießen können. Allerdings gibt es GeForce Now nicht gerade zum Schnäppchenpreis: Für 25 US-Dollar dürfen Kunden 20 Stunden auf einem (Cloud-) PC mit GeForce GTX 1060 und zehn Stunden auf einem Modell mit GTX 1080 spielen. Acht beziehungsweise vier Stunden kann GeForce Now gratis getestet werden.

Im März 2017 startet die High-End-Variante von Nvidias GeForce Now in den USA zunächst in eine Early-Access-Phase. Der offizielle Start soll dann im Frühjahr erfolgen. Für den Rest der Welt gibt es noch keinen auch nur ungefähren Launch-Termin. Die Preise stehen hier ebenfalls noch nicht fest. Aufgrund der momentanen, annähernden Währungsparität zwischen Dollar und Euro ist aber höchstwahrscheinlich von einer 1:1-Umrechnung auszugehen. Möglicherweise müssen potentielle Interessenten hierzulande aber sogar noch tiefer für GeForce Now in die Tasche greifen, aufgrund höherer Mehrwertsteuer.