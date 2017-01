Alle kommenden Käufer einer Grafikkarte aus der aktuellen Geforce GTX 10-Serie (GTX 1070 oder GTX 1080) werden für kurze Zeit die Aktion "Prepare for Battle" von Hersteller Nvidia und Publisher Ubisoft nutzen können. Dadurch erhalten alle Käufer eines der kommenden Spiele des französischen Entwicklerstudios kostenlos dazu. Dabei handelt es sich um For Honor oder Ghost Recon: Wildlands, die am 14. Februar 2017 beziehungsweise am 07. März 2017 erscheinen werden. Allerdings müsst ihr die Grafikkarte bei einem der ausgewählten Einzelhändler erwerben, um die Spiele-Aktion nutzen zu können. Käufer eines Notebooks mit einem GTX 1070- oder GTX 1080-Grafikprozessor dürfen sich ebenfalls ein Spiel aus dem "Prepare for Battle"-Bundle aussuchen.

Am vergangenen Wochenende hatten einige Spieler bereits die Möglichkeit, im Rahmen einer Closed Beta von For Honor das kommende Actionspiel auszuprobieren. Wie aus einer kürzlich versendeten Mail für Twitch Prime-Mitglieder hervorgeht, haben vom 09. bis 12. Februar 2017 - wenige Tage vor dem Release am 14. Februar 2017 - alle interessierten Spieler die Möglichkeit, an einer Open-Beta von For Honor für PC, PlayStation 4 und Xbox One teilzunehmen. Am kommenden Wochenende (03. bis 05. Februar 2017) findet zudem die erste Closed Beta von Ghost Recon: Wildlands statt. Für unsere Vorschau haben wir den Shooter von Ubisoft für einige Stunden spielen können und verraten euch unsere Eindrücke im Video. Weitere Meldungen zu For Honor und Ghost Recon: Wildlands findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Nvidia