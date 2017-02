Die neuen Modelle der ROG G701-Notebook-Reihe von Asus starten mit fünf verschiedenen Modellvarianten, von denen vier auch schon in Onlineshops gelistet sind und eine jeweils leicht voneinander abweichende Ausstattung bieten. Zu erkennen sind die neuen Notebooks am Modellnamen ROG G701VIK - auf der Asus-Website ist unter dem Suchbegriff G701 noch die ältere ROG G701VO-Serie verzeichnet.

Asus G701 Quelle: Nvidia Alle fünf von Asus neu vorgestellten Modelle bieten durch die Bank weg eine Display-Diagonale von 17,3 Zoll, das Display arbeitet mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, bietet Full-HD (1920 mal 1080 Pixel) und zudem auch Nvidias G-Sync-Technologie. Letztere verhindert das so genannte Tearing, welches sich dadurch zeigt, dass das aktuell anzeigte Bild horizontal geteilt zu sein scheint. Außerdem sind die ROG G701VIK-Notebooks mit einem Core i7-Prozessor der neuen Kaby Lake-Familie ausgestattet, denen die enorm starke Nvidia GTX 1080 als Partner zur Seite gestellt wird. Eine weitere Besonderheit: je nach gewählter Variante sind zwei jeweils gleichgroße SSD-Laufwerke eingebaut, die in einem so genanntes RAID0 organisiert sind, welches beide Laufwerke zu einem einzigen schnelleren Laufwerk vereinigt.

Neben den für die Leistung wichtigen Eckdaten bieten die neuen Notebooks auch weitere Features wie zum Beispiel eine beleuchtete Tastatur und vier USB-Ports. Windows 10 Home ist vorinstalliert. Für den ständigen rein mobilen Einsatz ist die ROG G701VIK-Reihe allerdings nicht gedacht, was auch das Gewicht von gut vier Kilogramm unterstreicht. Ebenso wird der Preis auch eher eine Käuferschicht ansprechen, denen starke, auch mal außer Haus nutzbare Spielepower enorm wichtig ist: das aktuell günstigste Modell Asus ROG G701VIK-BA049T (Core i7-7700HQ, 32GB DDR4-RAM, 512 GB SSD) kostet derzeit knappe 3200 Euro.